廖筱君、陳海茵、許建國、廖盈婷等一線新聞主播，以及李瀅瀅、劉芯彤、王嘉琳、詹舒涵、錢麗如、羅意瑾、張珈瑄等新生代主播，他們都是自世新大學新聞學系畢業。根據校方統計，近20年來，世新新聞系所培育出的知名電視主播，有將近40人，堪稱學界之冠，也讓世新大學新聞系成為名符其實的「主播搖籃」，是青年學子圓主播夢的首選。

世新大學最近也出版《主播的搖籃─世新大學新聞學系》專冊，記錄這些優秀的校友主播，從新聞系學生到獨當一面的電視主播，他們的學習心得及奮鬥歷程。

「我很慶幸高中的老師讓我來到世新！」民視主播王嘉琳說，因為在世新大學可以很扎實地學到新聞的實作以及基礎的理論知識，同時世新也擁有許多新聞業界人脈。

王嘉琳表示，當年老師將她丟入業界中，真槍實戰的上場，跟著記者們出去跑新聞，記者做一則新聞，她也跟著做一條則新聞，才能累積實戰經驗，這也成為她進入新聞職場的最大利器。

東森主播劉芯彤則指出，從高中她就已經立訂好目標，把新聞系列為第一志願，因為她很確定記者就是她以後的工作。現在世新新聞系因應社會變遷及需求調整課程內容，更能夠廣泛學習文字與影音方面能力。三立主播張珈瑄同樣說，在世新就讀期間，新聞系給予許多資源，讓她能在進入職場後，更快速地跟業界接軌。

才剛跳槽華視的主播羅意瑾回憶，她在新聞系「小世界」實習時，因為是單人組，都是自己扛著攝影器材進行採訪，十分辛苦，但這樣紮實的磨練，也成為她今天在新聞戰場能夠成功的要素。

非凡主播李瀅瀅也認為，世新新聞系在大一、大二訓練寫稿跟採訪能力，到大三後將這些能力運用在「小世界」實習課程中展現，對於畢業後順利進入新聞產業有著不可或缺的幫助。

中視主播蕭惠文回憶起求學時期，尤其印象深刻的是新聞系教英語播報的林紫玉老師，她嚴謹的教學態度還有對學生的學習要求，讓她不只在課業上力求最佳表現，在職場上也依著老師的教誨：「實事求是」、「認真負責」！同樣來自業界的許志明、王健壯、陳秀鳳、黃東烈等教師，也是很受學子歡迎的專業媒體人。

多年來，世新大學新聞學系，培育了現今傳播業界無數的媒體人才，除了文字記者、編輯、攝影記者、公關、宣傳等專業人員之外，也包括了各電視新聞台近40位知名的專業新聞主播。從早期偏重平面報導和社區新聞採訪，一直到近10年來，世新新聞系因應數位時代來臨，整合平面、影音、數位新聞之敘事能力，並致力訓練學生批判、反思、關懷社會能力與拓展國際視野，目前已獲得十分良好的教學成效。

世新大學校長陳清河，同樣也是畢業自世新的校友。他認為，世新人在新聞業界特別展現出一種堅強不怕挫折的毅力，而這種毅力，則是在學校期間就開始培養的。對於新聞系能培育出近40位優秀的電視新聞主播，這是一項非凡的成就。

世新大學新聞系系主任陳澤美則說，新聞系除了是電視主播的搖籃之外，現在更是網路媒體、直播主及影音媒體工作者的培育搖籃了。因應自媒體和AI時代的變化和需求，世新新聞系課程也會更加符合時代的潮流。