天主教永和耕莘醫院在疫情期間對新北市民無微不至的照顧，近日善行義舉再添一樁，院長鄒繼群受邀擔任「反詐大使」，披上反詐背心協助拍攝影片，與永和警方合力宣傳常見詐騙手法，內容淺顯易懂，希望藉此廣泛散播至轄內每個角落，民眾往後遇相關情況可以保持冷靜辨識。

永和分局除加強查緝及溯源懲詐，同時將反詐騙資訊深入民眾日常生活，以跟上詐團的奧步。常見詐騙手法包括：一、透過交友軟體行假交友真詐財之意，並宣稱利潤豐厚，引誘被害人；二、偽冒電商業者致電民眾，謊稱「人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」；三、接獲歹徒假冒醫院、銀行警察機關、法院等來電，以涉及刑案及證件遭盜用等說詞，誘騙被害人若不交出帳戶現金，可能遭凍結成為被告調查。

其他像是，接獲假冒親友、主管、店家等身分來電，先向被害人噓寒問暖話家常，待其卸下心防，再向進行借取款項詐騙鉅款；以「免經驗高薪、年收入百萬、不用進辦公室、快速致富」等誇大不實條件，誘騙民眾遠赴他國工作。

透過短片的推廣識詐小撇步「一聽、二掛、三查證」，讓市民面對類似情況能提高警覺；永和分局長李崇偉表示，詐騙集團的目的不外就是騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將個人資料提供給任何人，凡遇到詐騙情事，直接撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢。