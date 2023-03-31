澎湃新聞3月31日報導，大陸紀檢監察「廉潔四川」微信公眾號3月30日晚間發布了2020年落馬的四川簡陽前市長易恩弟的懺悔書節選。易恩弟 當年是成都市金牛區高考（大學聯考）狀元，考入北京師範大學，先後在成都市地方擔任領導職務，十足人生勝利組。卻利用職務之便，干預插手工程採購，多次收賄達2042萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣8985萬元），遭判刑9年 。

易恩弟在懺悔書中寫道：「2020年2月21日，我終身難忘的日子。這一天，我被組織採取留置措施，立案審查調查。」

易恩弟坦承：「付出與回報不成比，我不甘心公務員有限的收入，心態發生了變化，在追求事業成功、仕途進步的同時，開始把金錢和財富作為我新的目標，作為我人生成功的標誌。作為公務員除了薪酬沒有其他的收入，而我手中唯一擁有的就是權力，內心深處貪婪的毒苗開始發芽，尋找野蠻生長的土壤和空間，心中的堤壩裂開了縫隙，危險逐漸降臨。」

他承認：「在我收受第一筆贓款後，一段時間我忐忑不安，心神不寧，甚至有點兒後悔，金錢帶給我的不是快樂，反而是不安和緊張，既不敢存銀行，也不敢貿然使用，像埋了一顆地雷。過了一段時間，似乎一切平安無事，我慢慢平靜下來，朋友認識多年，知根知底，感謝是真誠自願的，只有我倆知道，應該是安全的，金錢帶來的喜悅和滿足讓我把對黨紀國法的敬畏拋到了九霄雲外。心中的防線衝開了缺口，貪婪的欲望如同洪水猛獸，一發不可收拾，後來收受錢財，漸漸地沒有了這種慌張與不安，好像順理成章，心安理得。」

公開資料顯示，易恩弟，男，漢族，1969年2月生，四川成都人，研究生學歷。曾任成都市雙流區委常委，區政府黨組副書記、副區長等職，2016年9月任成都市委副祕書長，2017年4月調任簡陽市委副書記、市政府副市長、代市長，2個月後去代轉正。2021年9月因犯受賄罪判處有期徒刑9年，併科罰金80萬元。

「廉潔四川」微信公號稱，易恩弟讀書時成績優異，作為成都市金牛區的高考狀元考入北京師範大學，參加工作後，先後在成都擔任領導職務，人生之路很順暢。剛開始，易恩弟懷有幹事創業的激情，在經開區建設、招商引資、產業轉型等方面都作出了成績，得到了組織的肯定，組織也不斷給予其更多的培養和更高的平台。隨著職務不斷提升，易恩弟卻忘記了組織的教育培養，將個人的成功歸結於自身的學識能力，逐漸驕傲、膨脹，放鬆了自我要求和約束，轉而追求享樂主義、行為底線徹底失守，膽量被「溫水煮熱」之後越來越大，直至演變為明目張膽的權錢交易。

2003年至2020年2月，易恩弟利用擔任雙流縣副縣長、簡陽市政府市長等職務便利，以違規給相關單位負責人打招呼等方式，干預和插手工程項目，在相關專案承發包、政府採購、款項撥付等方面為相關企業和個人提供幫助，先後多次收受他人所送錢款折合人民幣共計2042萬餘元。