竹圍漁港遊艇碼頭竟直接引用台北港水文資料，浮箱因浪太大受損。（市府提供）

平鎮文化公園地下停車場因結構計算錯誤坍塌。（市府提供）

桃園市長張善政上任後進行重大公共工程體檢，首波調查出爐。（賴佑維攝）

桃園市長張善政上任後進行重大公共工程體檢，桃園市首波報告出爐，楊梅區公所行政大樓上浮是地質調查不詳細，而非前市府所稱大雨釀災。另竹圍漁港新設遊艇碼頭工程直接引用台北港水文資料，甚至不適合蓋遊艇碼頭。設計疏失讓桃園市府損失近3億。

總體檢包含平鎮文化公園地下停車場工程、楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程、竹圍漁港新設遊艇碼頭工程，由市府任務編組的公共工程體檢會調查。其中文化公園停車場坍塌，導致1死。楊梅公所上浮、竹圍遊艇碼頭則是浮箱大批損毀。3工程直接金額追加2億8040萬、損失1368萬元。

市府祕書長詹榮鋒表示，文化公園停車場因結構計算錯誤，經過體檢後建議在柱頭增加鋼板圍束。另楊梅公所上浮，前市府稱是大雨造成地下水隆起，但調查後，發現設計單位鑽探不詳實，地下水位比預估高，施工、監造等單位發現時也沒回饋給設計單位。竹圍漁港新設遊艇碼頭工程正常需2年調查水文，卻僅有3個月時間，廠商因此用台北港水文資料，而浪太大損壞浮箱。

桃園市長張善政表示，竹圍漁港是讓他最遺憾的案子，因為根本不該做。他說，最近接觸遊艇業者，他們也不打算把遊艇開進竹圍漁港，而是建議其他地點。張善政指出，竹圍浪大，不適合做遊艇碼頭。這個工程「好像把錢丟在水裡面。」痛批決策錯誤，比設計錯誤更加嚴重。

公共工程體檢會召集人李鴻源表示，這些問題都是工程的ABC，施工前還經過多次審查，很納悶到底中間發生什麼事情。他提到，除弊不是他專業，但希望讓桃園公共工程品質達到應有的水準跟強度，不讓民眾生命安全受到威脅。

張善政則說，這3工程並非弊案，是工程人員疏失，至於是否可究責？張善政說，請大家體諒當時工作環境，桃園工務人員短缺嚴重，同時太多工程進行，桃園更是六都中，工務人員每人扛的預算最高的城市，工務局8年更辦了300多場活動，雖有疏失，但不能究責。

張善政提到，將建立廠商履歷、建立結構外審、，加強可行性評估，另施工階段偵錯檢核。此外他也預告還有第2波調查，將統整近期完工以及接近完工的公共建物，若有必要就會請公共工程體檢會調查。