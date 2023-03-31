警方在李嫌住處起獲改造槍支。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

李姓男子5年多前因觸犯槍砲罪坐牢，今年初假釋出獄避居安南區1家寺廟香客大樓，酒後不改囂張性格，動輒拿槍指人嗆聲引恐慌，警方30日中午前往將他逮捕，他見上門者就是多年前抓他坐牢的警官，嚇得全身發抖稱「怎麼又是你？」警官笑著打招呼「嗨!好久不見」。

52歲李男慣於擁槍自重，他多年前即因攜槍犯下槍砲罪被逮，經過5年多牢獄，今年初假釋，有家不住，卻假扮香客改住寺廟香客大樓內，躲避警察。

李男出獄後不改其性，又買了1把改造手槍隨身攜帶，經常飲酒後失態，向人高調展示槍枝，動輒拿槍指人嗆聲，甚至不付帳，引發店家恐慌，囂張行徑傳到警方耳裡。

台南市警5分局偵查隊長王宥薦掌握線報，認出李男就是自己多年前的抓捕對象，30日中午循線到香客大樓埋伏，等李男正要出門時，上前將他逮捕。

「嗨!好久不見」王宥薦看到李男開門，立刻上前微笑打招呼，李男再見當年的警官上門感到錯愕，不見平日囂張氣焰，瑟瑟發抖錯愕地說「怎又是你？」警方已一湧而入將他逮捕。

警方在李男身上查獲12顆子彈與擦槍工具，又在他家中查獲1把改造手槍與2顆子彈，全案依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。