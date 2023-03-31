大雅區中央支線七輪區中排護岸上游崩解滑動，立委楊瓊瓔前往會勘，會中決議將進行整治。（陳淑娥攝）

台中市大雅區中央支線七輪區中排護岸上游，老舊年久失修崩解滑動，且高度不足常淹水，經立委楊瓊瓔居中協調，農水署同意籌措3000萬元經費，委託台中市水利局辦理改善，預計明年汛期前完工。

立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢接獲員林里長張本侒及地方民眾陳情，31日邀集農水署、台中市水利局等單位現場會勘，並向農水署爭取該渠段整治經費。

栽種水稻20餘年的張姓農民說，中央支線七輪區中排沿線有好幾十公頃的農地，每逢汛期，雨水自溝渠倒溢田間，水深及膝，農民花在防水的心力比插秧、收割還辛苦，目前現場看到的堆疊石頭護岸都是農民自己為了防水克難式做的，因工程經費龐大，以往反映皆無下文。

當地里長張本侒說，中央支線七輪區中排土堤護岸老舊，逢大雨常傳出溢堤，淹水至兩側的路面及農田等問題，員林農地重劃到現在已經40多年，崩塌損壞的現象越來越嚴重，附近的居民種植的水稻及住家都會受淹水之苦，盼能把上游段約600公尺還沒有施作的部分完成。

楊瓊瓔表示，目前大雅區中央支線七輪區中排護岸上游段，護岸下方大部分為老舊漿砌石護岸，護岸上方為農民為了防水堆疊的土石型式，因老舊年久失修且長期受水流沖刷，護岸多處已有崩解滑動情形，且原有護岸高度不足，每逢汛期大雨，渠內排水常溢出兩側道路及農田，造成道路淹水無法通行，農地作物淹水受損，對附近社區生命財產安全造成威脅，地方期盼管理機關農水署儘速辦理整治。

農水署台中管理處工務組長藍士呈強調，中央支線七輪區中排目前簡易砌石土堤寬度約3至5公尺不等，今天勘查認為確有改善必要，護岸改善工程長度約600公尺(兩側共1200公尺)，台中管理處會立即辦理用地鑑界後，委託台中市水利局辦理改善，預計明年汛期前完工，改善此區域居民災害損失。