中航為強化競爭優勢並加速推動ESG中採取強化環境保護各項工作，超前部署與青島北海造船簽約建造四艘符合國際海事組織（IMO）第三期能源效率設計指數級別的節能環保散裝貨輪，將於今年起陸續交船投入營運。在優化船舶管理體系上，除聚焦環境保護、航行安全與資安管控三大核心項目外，公司已依計畫陸續完成現有船舶的能耗效率提升，未來將大幅提升服務品質與營運效率。

「中華興業輪」在建造過程中，主動採取優於國際公約要求之環保節能設計，包括配置新世代MAN B&W高效能主機，加裝軸發電機等。為進一步提高推進與燃料效率，已安裝(車)葉導流罩、消渦鰭，及採用低阻防污漆等措施。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統，滿足IMO Tier III氮氧化物排放標準。

中航現為涵蓋海運及內陸運輸、倉儲物流、海內外投資等的多元化跨國性集團，目前主要經營自有海岬型散裝輪船隊，並以合資方式經營超大型原油輪(VLCC)及成品油輪(LR1)，海外設有英國、新加坡及香港等子公司，國內則有分別經營內陸運輸與倉儲的偉聯運輸公司及中航物流公司。