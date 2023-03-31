國泰金控總經理李長庚表示，國泰自2021年首度參與英國COP26世界氣候高峰會、2022年前進紐約世界生物多樣性高峰會、於台灣零時差轉播埃及COP27世界氣候高峰會，董事長蔡宏圖成為歷年峰會中來自台灣首位開場講者，在國際中展現國泰金控身為亞太金融業領導品牌，對氣候金融的觀察和戮力，今年也將透過參與基金會的COP28戰略規劃，將國際標竿作為分享予台灣各界。氣候變化對經濟增長、能源安全及地緣政治風險都帶來不可逆的影響，作為世界氣候基金會全球策略夥伴，未來將全力集結集團資源，促成多方合作對話，帶動金融產品、服務及營運加速綠色轉型。

國泰金控成為世界氣候基金會的全球策略夥伴後，下半年將陸續前進倫敦、紐約、杜拜等國際永續論壇擔任重要講者：6月於倫敦證交所舉辦「氣候投資高峰論壇」，國泰將分享投資人與金融機構如何透過資金驅動支持能源產業轉型；9月於紐約氣候週「世界生物多樣性高峰會」，分享金融業如何促進生物多樣性發展；12月於杜拜登場的世界氣候盛會-聯合國第28屆氣候峰會(COP28)，國泰將於週邊重要會議-世界氣候高峰會暢談加速實踐綠色金融轉型。