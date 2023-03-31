中國東航、中國國航30日晚間相繼發佈2022年年報，近期南方航空同樣公布年報。具體來看，中國國航期內實現營業收入528.98億元，年減29.03％；實現歸屬于上市公司股東的淨虧損386.19億元。

中國東航期內實現營業收入870.59億元，年減31.31％；實現歸屬于上市公司股東的淨虧損373.86億元。南方航空期內實現營業收入870.59億元，年減14.35％；實現歸屬于上市公司股東的淨虧損326.82億元。

從營業收入及淨利潤指標來看，2022年是三大航最艱難的一年。三大航營業收入均創下十餘年的新低，淨虧損額度則創下歷史新高。

航空業盈利主要受三大因素影響出行需求、航油成本、匯率波動。2022年出行需求相較於2021年再次大幅下降。2022年中國民航業完成運輸總周轉量599.3億噸公里、旅客運輸量2.5億人次、貨郵輸送量607.6萬噸，分別為2019年的46.3％、38.1％、80.7％。行業各經營主體全年虧損高達2,160億元，超過前兩年虧損額的合計。

另一方面，國際原油價格波動以及大陸發改委對國內航油價格的調整，都會對航司的成本造成較大的影響。2022年，中國國航航油成本為227.63億元，年增9.95％；中國東航航油成本為222.30億元，年增長7.95％；南方航空航油成本為326.69億元，年增28.09％。

匯率方面，由於航空公司擁有大量外幣金融負債和外幣金融資產，在匯率波動情況下，折算產生的匯兌損益金額較大；同時匯率波動還將影響公司飛機、航材、航油等源於境外的採購成本及境外機場起降費等成本的變動。

2022年受人民幣貶值影響，三大航均面臨大額匯兌損失。其中，中國國航匯兌淨損失為40.89億元，2021年同期為淨收益12.35億元；南方航空匯兌損失為36.19億元，2021年同期匯兌收益為15.75億元；中國東航匯兌損失26.87億元，2021年同期為匯兌收益16.19億元。