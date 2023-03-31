世界前三大鉤編機廠商的達賀，在印尼拓銷30餘年，今年展出印尼市場熱銷款「第四代高速鉤編機」，首日即吸引全世界最大織帶廠前來諮詢。

銷售500多款編織機的項全，實現客戶從醫療、成衣、汽機車，航太等不同應用，因應印尼市場需求，此次展出的機台生產產品可供成衣配件，鞋材配件等紡織週邊產品使用；松弘機械是圓編機專家，以交期快、服務快受到客戶肯定，今年也持續參展和印商分享最新技術；台灣鋕昌是知名鉤編針織機品牌，客戶包含知名車廠及國際運動品牌的供應商，看好印尼在成衣的發展，特別展示平帶專用鉤編機。

貿協表示，去（2022）年印尼是我國紡織機械出口第9大市場，有鑑於近年我國紡織廠及全球品牌服飾廠在印尼的生產鏈有集中趨勢，且紛紛擴大生產線產能，市場發展潛力無窮。此外，看好印尼政府希望在2030年成為全球第五大紡織品製造國，對紡織設備的採購可期。