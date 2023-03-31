桃園狒狒逃竄兩周慘遭射擊身亡，六福村原先否認狒狒從園區脫逃，未料事後改口「狒狒是我們的」，引發外界不滿並發起「抵制六福村」活動，對於六福村的處理動作，主播劉芯彤忍不住怒斥：「六福村事件看危機公關處理，我真心覺得糟透了」。

劉芯彤指出台灣很多企業沒有設立專屬危機公關處理部門，連企業公關人才都不擅長危機處理，推測老闆們覺得正常營運的話，不會有公關危機出現，便覺得養著這樣的人才是浪費財力，接著指出六福村有個「噗龍共」公關，先是打死不認，再要求里長刪文，讓她無奈表示：「一步錯後面步步都錯，真的是要哭沒眼淚」。

劉芯彤表示若六福村承認狒狒是從園區脫逃，頂多罰款五萬元，如今卻得拚命說謊來圓謊，最後紙包不住火，付出的無形成本遠遠超過五萬元，接著提出想法：「一開始六福村願意承認，然後好好去尋找抓捕狒狒回家，用更人道的方式對待，並且公開這隻全國知名的狒狒回家狀況。會不會更好呢？」

眼見許多人發起「抵制六福村」活動，劉芯彤表示20年沒去過六福村，因此不會加入抵制活動，接著舉職場為例，若做錯事就要先認錯，如果硬凹只會讓人更討厭，對此，網友紛紛留言：「在台灣出狀況時都是先掩埋真相。能瞞就瞞」、「一個謊要用另一個謊來圓，是一次次的傷害」、「這一系列操作都應該列為教材」。