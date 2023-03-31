母親范瑞君（右）重病後企圖帶著自閉兒巫建和走向絕路。(公視台語台提供)

陳妤（左）自認是家中不被重視的一份子，只能找好友李冠毅出氣。(公視台語台提供)

由巫建和、陳妤、范瑞君、李冠毅主演的公視台語台電視電影《阿波羅男孩》，改編自故事工廠舞台劇《星空男孩》。范瑞君和巫建和這對「母子」有一場「動作戲」，范瑞君在片中因罹癌恐不久於人世，急於教兒子學習日常自理，對方卻遲遲無法專注，讓她一心急失手推了對方，兩人因此陷入一陣扭打，她最後被推倒在地，「完全可以從那場戲感受到身為一個長期照顧者的急切感，希望教會兒子獨立生活下去，不造成女兒的麻煩。」

范瑞君認為這場戲是貫穿全片的關鍵，「母親身體病痛同時還掛念著兒子跟女兒的未來，在那一瞬間長期高壓炸鍋，面對心愛的孩子意外選擇以暴力對待。」演出時會不會擔心傷到對方？她表示：「因為空間真的很狹小，所以會擔心。」但她話鋒一轉說：「幸好建和是練家子，一臉看起來很耐摔的樣子，所以我在正式演出時就很放心的在情緒裡面。」

巫建和表示，自己在拍攝前為了感受空間和角色狀態，都會提前熟悉各個主要場景，恰巧這場戲原有的走位都拍完後，導演還沒有喊「卡」，他就繼續即興發揮延伸，「並且把準備好的場景道具表現出來，我到現在還記得有什麼東西可以踩得穩，有哪片木板是會滑的。」足見他對每場戲的用心與把握，也讓對手戲演員能全心投入。

陳妤在片中飾演自閉症患者巫建和的妹妹Debby，因父母長期將目光放在哥哥身上，導致她和家人之間彷彿有道無形的牆，尤其和范瑞君飾演的母親存在著無法解開的結，她在準備角色時，比起深入了解自閉症，更著墨於刻畫內心情感，她也忍不住對這個角色感慨：「被推遠的女兒即便知道媽媽的想法，但情感上還是會因為長期不平衡而變得刻薄。刻薄久了，明明想關心家人，說出口的話總是變形。」

陳妤和飾演好友的李冠毅有著若即若離的關係，兩人雖不是家人卻比家人更親近，她形容對方戲裡戲外都像「樹洞」一樣，有一場戲是她找李冠毅練拳擊出氣，「那場戲的鏡頭很遠，工作人員都撤出去，只留我們兩個在空間裡，那天剛好很多人來探他的班，但我覺得他整個人好『靜』喔！可以想像他會是很多人的樹洞，很幫助我入戲。」

對李冠毅來說，印象最深刻的同樣是兩人練拳擊的那場戲，「在現場設計了一些動線，加上我要準確的接到她的拳，而那場戲的氛圍又很凝重，當下我超緊繃的！有夠緊張。」幸好私底下相處很融洽，雖因拍攝時間不長，兩人沒有太多私下相處的時間，但陳妤透露一直找李冠毅講話、開他玩笑，她笑言：「這也是我放鬆的方式之一，希望他沒有偷偷覺得我很怪。」

日前邀請故事工廠、台北市自閉症家長協會、台灣大學自閉星雨服務社團、新北市智障者家長協會、樂山教養院、媒體稱「亞斯教母」的花媽卓惠珠共同觀影，影廳內不時出現啜泣聲，映後分享更是哭成一片淚海，有位母親感性表示，因為家長大多把心思放在自閉兒身上，自閉兒的手足只能堅強自律，她很感謝女兒的付出，「回家之後，我要再給我們家女兒一個緊緊的擁抱。」演員范瑞君在台上聆聽時再度被逼出淚水。

電視電影《阿波羅男孩》4月1日晚上9點在公視台語台播出、同步在公視台語台官方YouTube頻道網路直播，並且上架於《公視＋》OTT線上影音平台限時觀賞七天。