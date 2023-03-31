新埔國中表演舞碼《無人之境》。（新北市教育局提供）

新北市藝才舞蹈班聯合發表會30日與31日晚間在板橋藝文中心演藝廳登場，今年度主題為「藝心舞藝」，由中山國小、新埔國小、埔墘國小、新埔國中、江翠國中及清水高中6校展演13支舞碼，表演類型涵蓋現代舞、芭蕾、中華民族舞與即興創作。

教育局長張明文表示，此次舞展，為新北市藝才舞蹈班學生提供大型展演舞台，也透過校際或跨階段別聯合展演，互相觀摩精進。此外，舞蹈班是全國學生舞蹈比賽的常勝軍，新埔國中《無人之境》、新埔國小《彩繪狂想》、埔墘國小《茂》以及清水高中《MONSTERS》皆是全國學生舞蹈比賽優等及特優作品，也在舞展再現經典。

表演曲目中，埔墘國小《茂》傳達了生命充滿奇蹟與驚喜的意象，一顆種子歷經發芽、生長、開花、結果，甚至一片光禿，在四季更迭裡展現不同風貌，就像每個人在各個成長階段的美妙。該校6年級詹心昕同學說，練舞過程雖然累，但大家一起努力，在比賽時大放異彩，讓自己明白跳舞並非為了得到第一，享受跳舞樂趣更重要。

新埔國中《無人之境》充分展現了現代舞的收縮與延展，作品中有多向繞圓的畫面，舞者展現張力產生空蕩感的手法，呈現出虛無縹渺的感覺，彷彿置身無人之境。8年級陳冠潔同學分享，在排練這支舞碼的過程中，自己感受到現代人雖然過著群體生活，但同時又保持著自己的獨立性和特色，我們想呈現這種矛盾和複雜的情感，而在我們這個年紀，對未來其實不需要太過猶豫，只需要勇敢去做，用心去感受。

教育局補充，新北市國民中小學藝術才能（音樂、舞蹈、美術）班每年約於3月下旬受理報名，4至5月術科測驗，歡迎各界美術奇才、音樂精英以及舞林高手一同加入新北市藝才班的行列。