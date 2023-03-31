取自陳明文臉書

蔡英文總統過境美國紐約，30日出席友邦駐聯合國常任代表酒會，宏都拉斯日前宣布與我斷交改與大陸建交，不過今天與會友邦都表達會持續支持台灣。蔡英文總統強調，未來我們也將面臨諸多挑戰。但只要基於共同的價值團結一致，相信必能一起實現我們的目標。

包括馬紹爾群島等13個我國友邦駐聯合國常代及代表、「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格、總統府秘書長林佳龍、副祕書長張惇涵、外交部長吳釗燮、駐美國代表處大使蕭美琴、立法委員陳明文、陳歐珀、王婉諭、邱臣遠等都出席是項活動。

蔡英文表示，她很榮幸見到與會的各位代表，並重申彼此深化珍貴友誼的承諾。她也感謝友邦在各個國際場域為台灣發聲，並表示，中華民國台灣的人民與政府也由衷感謝各位持續支持擴大國際參與。

她說，在期待繼續合作的同時，未來我們也將面臨諸多挑戰。但只要基於共同的價值團結一致，相信必能一起實現我們的目標。她也祝賀邦誼歷久彌新，彼此為共同成長繁榮而努力。

蔡英文隨後與第8屆總冠軍得主的台裔小廚神朱如茵（Liya Chu）及即將代表台灣參與2023年「紐約漫畫及卡通博物館藝術節」的兩位插畫家張雅晴（A ee mi）、鍾逸婷（低級失誤）進行互動。

小廚神朱如茵在現場特別製作涼圓（諧音「良緣」）排成台灣的圖形，並以花朵拼成「TEAM TAIWAN」的字樣，象徵「挺台灣」的意涵。

插畫家張雅晴及鍾逸婷也向蔡總統展示她們的參展作品。特別是張雅晴的漫畫作品《紅配綠》（Platonic Love），展現出台灣自由開放的社會氛圍；插畫家鍾逸婷（低級失誤）的插畫作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩，融合東方的樣貌與西方的情感，期待透過參展讓美國看看台灣女孩的實力。

現年14歲的朱如茵是「美國小廚神」比賽第 8季的總冠軍得主，2019年參加該比賽時，年僅 10歲，當年以亞洲風味的五香鴨胸肉、蔥油餅及味增茄子料理，結合義式台式特色百香果甜點奪冠。

朱如茵與家人居住在紐約州Scarsdale，雙親朱家宏及陳詩涵在紐約州Hartsdale及Bronxville開設「天府之國」（Fantasy Cuisine）及「Dumpling Plus Noodle」兩家中餐館，朱如茵從小耳濡目染，擅長烹飪中西合璧的佳餚及擺盤，如米粉料理、挖空鳳梨盛裝核桃蝦仁鳳梨炒飯及金箔豬肉水餃等。