《詭樓》 整棟大樓黑霧壟罩，阿希丹一早醒來發現窗外景色消失了（威視電影提供）

《詭樓》 女主角阿希丹長期受困大樓，試圖保有人性存活下來（威視電影提供）

繼《逃出絕命鎮》後又一奇幻驚悚懼獻，致命黑霧，全面封鎖，活命倒數計時！由《悲慘世界》法國奧斯卡監製聯手打造、《情慾修道院》坎城提名導演紀洛姆尼克婁執導最新恐怖片《詭樓》（LOCKDOWN TOWER），故事描述大樓一夕之間被神秘黑霧壟罩，一出門就會被黑霧吞噬，150人受困其中，手機、電視訊號全無，隨時面臨搶水搶糧食的危機，身陷困境的人們又該如何逃出生路？

今日釋出正式海報與正式預告，海報藉由大樓裡的一扇扇窗，細思極恐透露被關到瘋的人性百態，預告更驚見理智線斷裂的人們，開始下咒拿針扎偶、人踩人推擠暴動、老婦驚恐斷手，甚至計畫報復殺人！大尺度劇情也讓網友心有戚戚焉直呼：「關瘋了！一直關在家真的很可怕」

電影由數度榮獲國際影展提名的導演紀洛姆尼克婁（Guillaume Nicloux）操刀，曾分別以《情慾修道院》與《愛重逢以後》入選柏林影展、坎城影展正式競賽，並與大鼻子情聖影帝傑哈德巴狄厄、傳奇影后伊莎貝雨蓓合作多部作品。新作《詭樓》是他首次跨足奇幻恐怖類型，挑戰執導生涯顫慄新高度！該片受疫情人們必須關在家防疫而啟發創作，導演表示：「新冠病毒的封鎖提供了這個故事的起點，我試圖刻劃人性對孤立與黑暗的恐懼。」並提及他從小就愛看恐怖片，受多位恐怖經典大師影響，如《德州電鋸殺人狂》美國導演陶比胡柏、《驚聲尖叫》四部曲導演韋斯克雷文、《活死人之夜》活屍教父喬治羅梅羅等，形容新作《詭樓》就如同用自己的恐懼，餵養自己的恐怖片，「我展示了讓我害怕極了的一切！」

此外，電影亦邀請到《悲慘世界》希莉薇皮亞拉（Sylvie Pialat）與《我出去醫下》布魯諾納宏（Bruno Nahon）「法國奧斯卡」凱薩電影獎得主聯手監製，透過無處可逃的幽閉感，直探人性的深度恐懼，成功入選鹿特丹影展、羅馬電影節、錫切斯奇幻影展等多項國際影展，受國外影評形容：「猶如《移動迷宮》、《飢餓遊戲》生死爭鬥，黑霧一步步使大樓陷入黑暗！」致命黑霧來襲，將150人龍蛇混雜同困大樓裡，猶如末日降臨的垂直小城，每個人使出原始本能只求保命，當家不再是避風港，無處可逃的他們，該如何生存？今年顫慄首選電影《詭樓》將在2023年4月21日全台驚悚上映。