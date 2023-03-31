天地合補專為學童設計全台首創「神經鞘磷脂葉黃素凍」，將葉黃素變成最受小朋友喜愛的果凍點心，Ｑ彈口感富有酸甜藍莓滋味。（品牌提供）

兒童節還在思考怎麼過嗎？天地合補邀請大小朋友到兒童新樂園來趟晶亮之旅，隨著科技進步，學童長時間透過電腦、平板、手機等數位管道獲取知識，雖加速學習效率，卻也大大加重晶亮網絡的負擔。這次天地合補與台北市兒童新樂園合作，邀請大小朋友在兒童節連假一起參加「晶亮親子派對」，搭乘全台首座晶彩摩天輪，就有機會獲得天地合補全台首創「神經鞘磷脂葉黃素凍」，從小為孩子做好晶亮發展。

天地合補將於4月3、4日於台北市兒童新樂園舉辦「晶亮親子派對」，只要在指定攤位完成任務，可獲得天地合補全新上市「神經鞘磷脂葉黃素凍」，全台首創以神經鞘磷脂結合葉黃素凍，是小朋友最喜愛的凍狀口感，讓孩子更加晶亮有神；此外還有去遊樂園不可少的打卡熱點——摩天輪，天地合補特別打造全台唯一「晶彩摩天輪」，繽紛亮麗的27個主題車廂充滿童趣，以藍色天幕為背景，從任何角度拍都童話感滿滿，活動當天與晶彩摩天輪拍照打卡，還可以現場抽天地合補可愛造型一卡通、天地合補神經鞘磷脂葉黃素凍等多項好禮；晚上7點還有小朋友最愛的「晶亮煙火秀」。

天地合補專為學童設計全新「乳清蛋白神經鞘磷脂金盞花葉黃素凍」，將葉黃素變成最受小朋友喜愛的果凍點心，Ｑ彈的口感加上酸甜藍莓滋味，訴求好吃也方便攜帶。其中還有幫助晶亮有神的５大關鍵包含乳清蛋白神經鞘磷脂添加，搭配牛磺酸與鋅有助維持生長發育、鞏固晶亮；葉黃素以5：1的黃金比例搭配玉米黃素，符合美國國家級機構建議。此外，還含有維生素A有助維持暗處視覺，以及歐洲藍莓花青素、枸杞等營養素，維持水亮舒適。