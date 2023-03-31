計程車駕駛高齡化已是長期趨勢，有些60歲以上的司機大哥在駕車時依舊專業且讓人放心，反倒是下車熄火後的生活起居令人擔心，這些高齡的計程車駕駛一旦身體或是經濟出現狀況，維持日常生計都不容易，是社會上高風險弱勢族群。

秘書長李永漢指出，計程車司機高工時、作息不正常等職場特性，讓許多司機大哥上了年紀後身體出現狀況，進而影響到生計，許多孑然一身的司機連找人照顧都找沒人。為了照護這些弱勢計程車司機，55688集團台灣大車隊因此推動台灣計程車駕駛暖心協會立案成立，幫助有急難救助需求和領有身障手冊中低收入的司機駕駛，給予他們慰問金並幫忙照料生活。

台灣計程車駕駛暖心協會理事長李瓊淑表示，成立暖心協會的初衷，就是在業界看到許多弱勢計程車駕駛因身體、家庭或高齡等因素無法長時間工作，造成收入不穩定。這些困境不僅影響到司機個人生活，也間接影響到社會大眾的出行需求。為了改善弱勢計程車司機的困境，協會一直致力於提供相關的支援和服務，已協助300多位弱勢計程車司機，除了發送急難救助金外，志工也會協助照顧弱勢司機的起居生活。

暖心協會將在4月16日至5月20日舉辦「關懷弱勢計程車駕駛—徒步環島活動」，透過秘書長徒步環島旅程，身體力行「因為有愛，你不孤單，讓愛散播全台灣」的協會宗旨，不只替司機駕駛平日辛苦加油祈福，也盼能引起社會對弱勢計程車族群的重視及關懷，一起加入與愛共乘的行列。