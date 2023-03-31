兒童節即將到來，北市31日宣布2023台北兒童月系列活動，以「永續愛Taipei、自主Fun心玩」為主題，準備三大禮物送給學童，台北市長蔣萬安表示，4月份可讓孩子選一天「翻轉上下課」，體驗上課10分鐘，下課40分鐘的樂趣，讓大家盡情揮灑。

教育局表示，2023兒童月以「永續愛Taipei、自主Fun心玩」為主題，於4月份舉辦一系列活動，並送上「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」三大禮物給學童，4月22日下午1時至7時30分，還會在市民廣場舉行「Funny Taipei兒童樂學園」活動，邀親子共遊台北。

蔣萬安表示，4月份可讓孩子自己選一天「翻轉上下課」，體驗上課10分鐘，下課40分鐘的生活，想要運動、閱讀、下棋、聊天都可以，兒童月要讓大家盡情揮灑，成為學習的主人，蔣也說，未來階段性規畫，提高幼兒園教學品質，利用分區、增班設園，將師生比降低至1：12，讓孩子安心上課，老師專心教學。

蔣萬安表示，北市規畫班班大螢幕，目前國小三年級到六年級都有，未來會讓國高中每班都有智慧大螢幕，不只老師教學即時，孩子發問、回答、交作業等有科技輔助，讓學習更有效率，目前已編列算，未來可全面實施。

蔣萬安也說，4月兒童月起，很多場館、藝文表演都可讓孩子優惠進場，包含小巨蛋滑冰場、兒童新樂園都免費，交通方面，孩子整月搭乘捷運、貓纜全免費，讓孩子盡情玩樂。