觀察者網3月31日引述路透社3月30日報導指出，作為全球最大的新興經濟體，中國的經濟發展在世界擁有舉足輕重的影響力。在歐美市場受到銀行業動盪衝擊之際，由中國主導的新興市場更為強勁的增長，或能對許多開發中國家的股票、債券和貨幣起到緩衝作用。

路透報導，「在中國的推動下，有利於新興市場的增長勢頭顯然獲得了進一步的確認。」歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）的新興市場研究主管貝拉爾迪（Alessia Berardi）說。

報導提到，分析師預計，高利率、通貨膨脹和部分金融機構的壓力將抑制美國等發達市場的增長。美聯準會上周再度批准加息25個基點，但同時暗示銀行系統的動盪可能會使加息行動比此前預期的更早結束，因此有分析師認為，隨著經濟放緩，美國今年稍晚會減息。

摩根大通本地新興市場和主權債務戰略主管古爾登（Jonny Goulden）就此指出，在更廣泛的壓力下，新興市場債券的風險溢價已經上升，不過到目前為止影響有限。他在給客戶的一份說明中表示：「部分利率市場押注美聯準會今年稍晚降息，投資者固定收益回報受此緩衝影響，新興市場幾乎沒有真正承壓的跡象。」

報導稱，由於近期的金融動盪等，許多全球大型央行都在公開考慮提前結束加息，而這可能為新興市場政策制定者開始降低利率、支持增長鋪平道路。

上周，全球最大的資產管理集團貝萊德（Black Rock）將對新興市場地方債務的評級從之前的中等調為增持。它在一份研究報告中說：「即使存在潛在的貨幣風險，與發達市場相比，我們更看好新興市場債務的收入，因為這些國家的央行更接近於降息。」

3月至今，新興市場本地債券的回報率為3.3％，而美國10年期國債的回報率為3.1％。東方匯理的貝拉爾迪表示，巴西、哥倫比亞、祕魯和墨西哥的地方債務估值頗具吸引力，在未來6個月提供了良好的機會，但在貨幣方面需更加謹慎。

不過，報導也引述戰略專家觀點稱，全球市場過去數周發生的波動可能會打擊到部分脆弱的新興經濟體，因此投資者也必須謹慎做出選擇。

路透報導，在新冠疫情防控措施優化後，今年初中國經濟重新開放，引發新興資產強勁反彈。雖然近期漲勢較為平緩，但MSCI新興市場指數有望在3月實現2％的漲幅，超過泛歐STOXX 600指數，並略高於美國標普500指數。

滙豐銀行在銀行業危機發生前對100多名新興市場投資者的調查顯示，其情緒越發趨於積極，這種狀態預計將持續到第二季。南非資產管理公司晉達投資（Ninety One）的新興市場可持續股票投資組合經理漢斯維登（Juliana Hansveden）說，這部分受中國、印度、墨西哥等個別市場的國內狀況影響，因為這些國家的銀行帳戶持有人較少。

但針對信用評級較低或已經陷入債務困境的新興經濟體的前景，有分析師持悲觀態度。標普全球資深主權評級分析師吉爾（Frank Gill）說，銀行業危機使本已陷入困境的新興市場國家的問題更加複雜。

在摩根大通的主權硬通貨指數系列EMBI中，目前有18個新興經濟體發行債券的風險溢價比美國國債高出1000多個基點，其中包括斯里蘭卡、尚比亞等已經違約的國家，以及埃及、巴基斯坦等。報導稱，這實際上將它們拒於國際資本市場之外。在2022年初，這類國家只有9個。

進入3月以來，從美國的銀門銀行、矽谷銀行和簽名銀行在7日內接連倒閉，到擁有167年歷史的瑞士信貸「墜崖」，全球銀行業經歷了一段動盪時期。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃26日在中國發展高層論壇上警告，2023年將是全球經濟面臨挑戰的一年。她表示，利率的快速上升，加上債務水準的上升，「不可避免地會產生壓力和脆弱性」，這凸顯了金融穩定面臨的更高風險。