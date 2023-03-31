嘉義林管處4月4日兒童節安排「飛吧！琵嘴鴨！」課程，透過製作彩繪琵嘴鴨立體紙雕，祝福琵嘴鴨順利北返。（嘉義林區管理處提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉義林管處4月4日兒童節安排「飛吧！琵嘴鴨！」課程，親子能租借雙筒望遠鏡到鰲鼓溼地賞鳥。（嘉義林區管理處提供／邱顯誠嘉義傳真）

清明連假將至，林務局嘉義林區管理處將於4月4日當天，在鰲鼓溼地森林園區東石自然生態展示館舉辦「飛吧！琵嘴鴨！」課程，活動在上午10點、下午2點，共兩梯次開放現場報名，內容包含望遠鏡賞鳥、鳥兒繪本故事、鳥兒體操、琵嘴鴨立體紙雕DIY等，邀請大小朋友一同賞鳥過兒童節。

嘉義林管處表示，進入春季，鰲鼓溼地的冬候鳥都換上鮮豔繁殖羽，準備北返旅程，而其中最能代表鰲鼓溼地的冬候鳥，非琵嘴鴨莫屬，為祝福琵嘴鴨北返順利，東石自然生態展示館結合兒童節，4月4日要舉辦「飛吧！琵嘴鴨！」課程。

嘉義林管處說，課程邀請親子聆聽鳥兒繪本故事、做鳥兒體操活動身體，以及琵嘴鴨立體紙雕DIY，會後還可租借雙筒望遠鏡到溼地賞鳥，親眼觀賞琵嘴鴨之美。

嘉義林管處提到，活動共有2梯次，分別在當日的上午10點與下午2點，課程開始前30分鐘開放現場報名，另外民眾若想安排賞鳥行程，也歡迎洽詢鰲鼓溼地生態旅遊單一窗口，預約戶外導覽解說。