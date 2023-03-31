金管會亦請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金連假維持服務電話暢通。同時，為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。

為顧及保戶連假期間對保險相關事項詢問、理賠申請等需求，金管會要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及產、壽險公會網站，保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄。