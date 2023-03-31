印尼稅務總局高官拉費爾因兒子2月毆人，被發現一家人過著奢華生活，遭到當局調查財產來源。經一個多月調查，印尼肅貪委員會昨天表示，拉費爾涉嫌自2011年至2023年收賄長達12年，並已將他列為嫌犯。

據印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼肅貪委員會（KPK）發言人阿里（Ali Fikri）昨天表示，調查人員在收集足夠證據後，已將印尼稅務總局官員拉費爾（Rafael Alun Trisambodo）列為嫌犯。

「時代報」（Tempo）報導，阿里指出：「基於充分證據，肅貪委員會針對這名稅務官員自2011年至2023年涉貪案件進行調查，發現賄款是以現金方式支付。」

阿里並未透露賄款數額及細節，只表示肅貪委員會在調查期間曾搜查拉費爾的房子。他呼籲，有相關訊息和資訊的民眾向肅貪委員會提報，並稱「調查人員將持續收集證據，以在審判中提交更有力證據」。

不過，據「點滴網」（Detik）報導，拉費爾涉嫌收賄金額達到數百億印尼盾，並引述肅貪委員會調查主任甘特（Asep Guntur）的說法，他們發現一個保險箱，裡面有數百億印尼盾，目前還在追蹤這些現金來源。

印尼稅務總局高官拉費爾遭到肅貪委員會調查，是因為他的兒子馬里奧（Mario Dandy Satriyo）2月底痛毆女友的前任男友，一度導致受害者陷入昏迷，過程全被錄了下來，影片在網上流傳，引發社會高度關注。

當時網友發現，馬里奧常在社群媒體分享奢華生活。先前貼文顯示，他有一輛要價17億印尼盾（約新台幣343萬元）的汽車和一輛哈雷機車，因此遭民眾質疑，為何他父親是公務員的薪資能買得起如此昂貴車子。肅貪委員會隨即調查馬里奧父親拉費爾的財產來源。

拉費爾24日接受肅貪委員會查詢時曾否認收賄，並說，他的財產並未增加，價值增加是因為物價飆升。不過他昨天在媒體簇擁下改口表示，接受這樣的指控，且已準備好面對法律程序。他說：「我不能做任何事情，所以只能接受。」