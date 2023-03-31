韓國2月工業生產較去年同期衰退3.2％，遜於1月的增長2.4％，2月零售額較前一個月躍升5.3％，優於1月該指數月減1.1％的表現。

法國興業銀行經濟學家吳錫泰（Oh Suk Tae，音譯）表示，「1月和2月的數據極度波動，但整體而言，該國經濟似乎站穩腳跟，可能在本季扭轉衰退，不過我仍認為情況沒有好轉到足以改變我們對於韓央行結束緊縮循環的預期。」