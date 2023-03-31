宏利投信也公告，鑒於愛德蒙得洛希爾資產管理的基金不久將終止在台募集與銷售，故自即日起，停止受理新申購(包含新增之定期定額和單筆申購)及轉入交易，已持有該基金之投資人得繼續持有或進行贖回或轉出其股份。

據統計，台灣人持有愛德蒙得洛希爾旗下基金總額約新台幣1億元左右，類似規模不大的境外基金並不少，依據境外基金觀測站資料、碁石智庫統計，在995檔境外基金中，有799檔基金，基金存量都低於1億美元以下，其中有41檔境外基金存量掛零，換言之，這些境外基金根本沒有台灣人買進，至於台灣人持有金額在3,000萬美元以下（新台幣1億元以下）有147檔。

有些境外基金新規定不利於知名度不高、規模相對小的境外基金品牌。碁石智庫負責人陳如鈊表示，從2022年12月28日起，境外基金總代理家數上限以5家為限，總代理家數達4家需提撥營運保證金新台幣9,000萬元，若達上限5家則須提撥新台幣1億1,000萬元，較先前法令要求嚴格許多（原先法規規定，境外基金總代理達3家以上者只要提存7,000萬元營業保證金）。另外，在去年10月發布取得「境外基金深耕計畫」資格的10家業者，如在過去3年連續取得資格，優惠期間可由現在的一年期限延長到二年等等。