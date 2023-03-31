新竹縣新埔鎮一處養雞場爆發禽流感，為2016年以來首次發生高病原性禽流感案例，31日動保所前往人道撲殺。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

3月28日新竹縣動物保護防疫所接獲通報，得知位於新埔鎮的一處養禽場發生蛋雞不明原因死亡，動保所當天下午派員至現場調查、檢體採樣及移動管制，檢體經農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染H5N1，此案為新竹縣自2016年以來首次發生高病原性禽流感案例。動保所31日執行人道撲殺家禽，並全面消毒、移動管制。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，新埔的一處養禽場3月28日通報場內發生異常死亡，該養禽場飼養蛋雞、有色雞約510隻，由於場內蛋雞死亡率達60％，懷疑為禽流感，檢體送至家畜衛生試驗所檢驗，報告30日上午出爐，確診感染高病原性禽流感H5N1。彭正宇表示，由於該場雞隻來源多元，初步懷疑可能是自疫區縣市引進感染雞隻導致。

動保所依「新竹縣高病原性家禽流行性感冒緊急應變措施手冊」，立即召開新竹縣跨局處的緊急應變會議，展開跨局處協調。動保所31日總動員前往該養禽場，分家禽品種，以二氧化碳方式執行人道撲殺。撲殺數量為313隻，並由環保局、衛生局協助全面消毒、人員感染控制，此外雞蛋也將全數銷毀。

撲殺後，家禽屍體依規定進行消毒及後送至化製場處理，後續將依動物傳染病防治條例規定評價補償，並於1周內完成周邊半徑3公里內養禽場疫情調查及全縣養禽場消毒防疫工作，以阻止疫情持續蔓延。

此案為新竹縣自2016年以來首次發生高病原性禽流感案例，彭正宇再次提醒，請養禽業者避免從疫區縣是引進雛雞，做好生物安全防治及防疫工作，若場內有異常狀況，也請立即通報動保所，動保所將派員協助，以有效杜絕禽流感的發生。動保所將持續強化禽流感預警監測工作，務必早期發現、及時處置。