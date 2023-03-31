隨著2024總統大選的時間越來越近，各政黨的未來候選人都成為各界關注的對象，民進黨方面，主席賴清德出線似乎已大勢底定、而民眾黨極有可能是派出前台北市長、黨主席柯文哲出戰。而在國民黨方面，資深媒體人韋安今（31）日在臉書撰文，說到新北市長侯友宜的最新動向。

韋安表示，他百分百確定，經過外部資訊比對，和可靠管道的查證。已確定侯友宜準備好了，且是「全力以赴，隨時可戰！」韋指出，國民黨的辦法已經出來了，用徵召產生總統候選人；而侯友宜這兩天多次表示：「每一個時間，為國為民，全力以赴！」

韋安強調，也就是說，不用等議會開議，或要到5月、6月，只要國民黨用民調確認侯是「最強人選」，侯友宜隨時都接受被徵召，「義無反顧，全力向前衝」。甚至在4月12日賴清德被民進黨正式提名之前，只要黨決定，侯友宜都「完全沒有問題」。

對於韋安的說法，網友也留言，「希望如此，大家摒除私欲」、「侯市長加油！只有政黨輪替，才能終結國家和社會的亂象！」、「國民黨要盡快推出總統人選，民調才能維持住」。