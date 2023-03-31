前總統馬英九昨(30)日到武漢參觀抗疫展，談到2020年武漢包機的爭議時感嘆「我們政府給你們造成困擾」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則認為，馬應該是以自己是中國人的角度來說，「我們就尊重他」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君提及「小明」事件，並稱王必勝的酸言酸語「是他僅剩的功能」。

針對馬英九談武漢包機感嘆稱「我們政府給你們造成困擾」，當時親自參與武漢包機任務的王必勝昨表示，馬前總統說的這些話，應該是以自己是一個中國人的角度來說的，「我們就尊重他」。

鍾沛君今(31)日在臉書則表示，馬英九這番話讓綠營群起激昂，但她認為，包機承載的都是滯留武漢的台灣人，而擋著不讓包機返台的人就是防疫指揮中心。

鍾沛君進一步提及「小明」事件，當時陸委會本來宣布，持長期居留證或長期探親證的國人或陸配的大陸籍子女可入境，結果政治壓力來了又改口只限開放未成年且無人可照顧者，依專案審核開放返台，但防疫指揮中心再宣布撤回此案。鍾沛君直言，陳時中當時以高高在上的姿態說出「自己選的國籍，自己承擔」，政治意識凌駕於人性，此話就像一把利刃，劃破人性的底線。

對於王必勝的酸言酸語，鍾沛君諷刺表示，這也是王必勝僅剩的功能。