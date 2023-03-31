俄烏戰爭今天邁入第400天，隨著北大西洋公約組織（NATO）就要將芬蘭納為成員國，加劇莫斯科當局和西方國家之間的緊張關係，俄羅斯指控一名美國記者從事情蒐活動。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨晚發表的影片談話中提到，自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國家在這400天的抵抗中走過「了不起的路」。

他說：「烏克蘭將在前線拿下勝利，我們不會讓俄羅斯在我們的土地上留下任何一丁點痕跡，也不會讓任何敵人不受懲罰。我們正在為這方面的消息做準備。」澤倫斯基並未對細節多加著墨，但烏克蘭一直在計劃要發動反攻。

今天稍早，「華爾街日報」否認俄羅斯對該報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的指控，並要求立即將他釋放。克里姆林宮表示，格什科維奇是被「當場逮獲」，但並未提供文件或影片佐證。

白宮譴責俄方行徑，並呼籲住在俄國或到俄國旅行的美國公民盡快離開當地。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在新聞簡報會中說：「這些情蒐指控十分荒謬，俄羅斯鎖定美國公民的作為令人無法接受。」

俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service, FSB）表示，他們在烏拉爾（Urals）地區的工業城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）逮捕已在俄國工作6年，「涉嫌為美國政府利益從事情蒐活動」的31歲記者格什科維奇。

格什科維奇被帶往莫斯科，法院在閉門聽審期間下令將他審前羈押到5月9日。根據俄羅斯法律，從事情蒐活動最高可處以20年徒刑。

西方政治分析人士推測，俄羅斯可能會尋求拿格什科維奇來和美國換囚，或在其他地方利用他作為外交籌碼。