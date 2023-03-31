上證指數最多跌1點或0.04％，低見3,260點後有買盤，大盤回升，最多升17點或0.53％，高見3,278點，早盤收報3,268點，升7點或0.22％，成交人民幣（下同）2,305.74億元。

深成指開高走高，最多升69點或0.6％，高見11,721點，早盤收報11,683點，升31點或0.27％，成交3,180.47億元。

滬深300指數收報4,045點，升6點或0.16％；創業板指數收報2,391點，升8點或0.37％。

各類股個別發展，生物製藥、有色金屬股升逾1％；化工、金融、水泥、房地產、電力股回穩；煤炭、鋼鐵、石油股偏弱。

大陸統計局31日公布，3月份，製造業採購經理指數（PMI）回落至51.9，較上月下降0.7，但仍高於市場預期51.6；非製造業商務活動指數升至58.2，比上月升1.9，高於市場預期的55。