去年連續爆出多名綠營政要涉論文抄襲，論文是否提供電子全文公開登錄，受外界關注。國家圖書館今(31)日公布一份內部最新數據，指出在110學年度，學位論文電子全文授權率達88.91％，大幅提升8％，比例創新高，顯示國內大專校院逐漸落實論文開放理念。

今年適逢國圖90周年館慶，今日特別舉辦「國圖90，感謝有您—資源共建共享，知識永續傳承」活動，館方並公布閱讀相關數據調查。

在學位論文方面，國圖表示，電子全文授權率達88.91％，提升近8％。而在國內139所大學校院中，已有86校的電子全文授權率達100％，成長數量亦創歷年新高，顯示大學校院逐年落實開放近用之理念，及推動我國學位論文資訊共建共享的成效。

國圖提到，期待藉由學位論文透明、自由、公開的傳播機制，結合輿論與全民共同發揮監督與保護力，進而也可藉此保障作者的權益，遏止論文抄襲與代寫歪風。

至於圖書出版方面，國圖指出，我國圖書出版型式呈現紙消電長情勢，紙本書減少3731種，下滑比率達9.37％，電子書則成長12.38％，增加2161種類書籍，呈現電子書在國內圖書出版版圖持續擴大。而「一般出版社」的出版量也下跌3.60％，「政府機關」及「個人」出現小幅成長。