交通部航港局宣布，自4月1日起，高雄燈塔取消每周一休園，改為每日均開放參觀，開放時間為上午10時至晚間9時，歡迎遊客到訪。

航港局推廣燈塔文化及觀光，去年9月初開放高雄燈塔夜間參觀，並與民間業者合作打造高雄燈塔漫步輕食，獲得好評，開放迄今吸引超過20萬人次造訪，假日單日約有3000人次參觀，並獲選為2022年全台美拍景點前10名。

高雄燈塔已成為國際郵輪旅客必訪景點之一，為遊客避免抵達後發現未開園，4月1日起取消原有的周一休園，改為每日開放入園，讓民眾有更多機會參訪全台唯一夜間開放的燈塔。