101MPH FOR SHOHEI OHTANI TO END THE INNING 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/ajnGpDVUjp — Ben Verlander (@BenVerlander) March 31, 2023

連續8季未能打進季後賽的天使，為了在開幕戰博得好彩頭，推出大谷翔平擔任先發投手，同時擔任打線第3棒位置，投手丘上的大谷翔平威風凜凜，主投6局繳出無失分內容取得勝投資格，成為第4位在開幕戰投出雙位數三振的投手，不過天使牛棚卻提油救火，遭運動家攻下2分逆轉超前，天使最終以1比2不敵對手，吞下新賽季首敗。

大谷翔平延續經典賽強勢表現，每局皆有三振演出，一度連續解決運動家10個人次，4局下大谷翔平遭遇危機，被擊出2支安打面臨1出局二、三壘有人危機，大谷翔平隨後穩住局面，連續三振2人化解難關，5局下則是靠著右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）精彩美技，沒收一支可能形成的長打。

此戰大谷翔平先發6局被敲出2支安打，雖然投出多達3次保送，但仍努力保持無失分，更是狂飆10次三振，成為天使隊史第4位能在開幕戰投出雙位數三振的投手，加入了梅瑟史密斯（Andy Messersmith，11次）、大聯盟歷史三振王萊恩（Nolan Ryan，12次）及韋佛（Jered Weaver，10次）的行列。

most strikeouts on Opening Day, Angels history:



1975 Nolan Ryan: 12

1973 Nolan Ryan: 12

1970 Andy Messersmith: 11

Today Shohei Ohtani: 10

2012 Jered Weaver: 10 https://t.co/hGYcnBxVlw — Sarah Langs (@SlangsOnSports) March 31, 2023

天使靠著捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）帶有打點安打，取得1比0領先，只是牛棚問題依然是天使最大罩門，8局登板的盧普（Aaron Loup）無法壓制運動家打線，被打出2安包含1支二壘安打，讓運動家追平比分，也代表大谷翔平的勝投飛了，天使再換上泰普拉（Ryan Tepera）仍無法止血，遭迪亞茲（Aledmys Diaz）安打攻下超前分，天使9上反攻無力，最終以1比2敗北，大谷翔平6局無失分好投，卻換來無關勝負的結果。