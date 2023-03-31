六都市長上任滿百日。銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心針對六都市長施政百日的網路好感度進行調查，今天正式公布民調指出，高雄市長陳其邁施政的整體網路好感度居冠，台南市長黃偉哲第二。如果從六都局處觀察，基本上排名相差無幾，但新北市長侯友宜與桃園市長張善政可能受累於是否參選總統及前朝所累，兩人表現均不見理想。

所謂的網路好感度，就是利用大數據內建的運算機制，判定訊息文章是否為正評（P，positive）、中立或負評（N，Negetive）。而網路好感度則為正面訊息除以負面訊息的比值，也就是P/N比，用來表現網民對於訊息的網路情緒。

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心針對六都市長施政百日的網路好感度進行調查，台南市長黃偉哲穩居整體施政第二。(銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心提供)

首先，單從六都首長八大施政的網路好感度觀察，可以發現整體排名為高雄市長陳其邁（3.12）、台南市長黃偉哲（2.54）、台北市長蔣萬安（1.87）、台中市長盧秀燕（1.64）、桃園市長張善政（1.41）、新北市長侯友宜（0.69）。

其次若就六都局處及其業管範圍進行調查，其排名依序為陳其邁（3.33）、黃偉哲（2.04）、盧秀燕（1.74）、蔣萬安（1.69）、侯友宜（1.07）、張善政（1.03）。

如果從個別施政觀察，在經濟方面，民眾對於陳其邁（4.76）、黃偉哲（4.09）較為滿意；但在警政部分，蔣萬安表現亮眼（1.12），一水之隔的侯友宜受累於恩恩案等後續影響，好感度僅為（0.32），另一受累於台南槍擊案及賄選案影響，讓黃偉哲（0.26）在警政的好感度殿後。

再就六都局處與其業管範圍進行量測，可以發現高雄市長陳其邁施政在各構面領先，台南市長黃偉哲民政和教育文化等方面表現不惡。

本次調查使用大數據公司的KEYPO大數據搜尋引擎作為調查工具，調查時間為從2022年12月25日起至2023年3月24日為止。調查的網路好感度主要依據KEYPO的網路好感度進行運算。