香港男星張致恆（Steven）是荷蘭混血，天生擁有老天賞飯吃的俊俏臉蛋，2019年和雯雯結婚並生下3個兒子，卻被前任爆曾劈腿5女的黑料，又遭多名藝人指控欠錢不還，形象跌落谷底，被媒體封為「世紀渣男」。為了求生存，張致恆努力賺錢養家，近日現身酒吧駐唱，被發現身材腫一圈，還唱到走音。

一名網友在抖音PO張致恆現身酒吧駐唱的影片，可以發現他昔日的帥樣幾乎消失，身形變得臃腫、肥胖，雙下巴無所遁形，但不影響行動力，張致恆奮力地高歌《La La世界》、《死性不改》等歌曲，隨著音樂旋律扭動身軀，又跟台下觀眾握手，相當親民；不過，張致恆表演過程頻頻走音或是飆不上高音，更出現中氣不足、上氣不接下氣的情形，好在觀眾反應算是熱烈，張致恆事先準備的簽名照也有派上用場。

張致恆在酒吧駐唱，被發現身材走樣，表演也有失水準。（圖／抖音）

其實張致恆走音事件非首次發生，他去年在開幕活動獻唱經典歌《死性不改》，被發現表現有失水準，苦吞一堆負評，當時他解釋喉嚨痛導致走音，感謝大家的批評與指教，更自嘲：「真的好難聽，影響到你的耳朵真不好意思。」

張致恆本來是男團Boy'z的隊長，同時跨足影視圈，多次演出男主角，演藝星途備受看好，卻因劈腿醜聞而跌下神壇，Boy'z的演唱會臨時喊卡，連好友蔡卓妍、鍾欣潼、鍾舒漫等人都離他遠去，紛紛退他社群追蹤。此外，張致恆也被爆料常欠錢不還，受害者除了有關智斌、鄭希怡，還有網紅Naomi（馮鎵瀠），她曾指控張致恆欠2萬港幣（約台幣7.2萬元）卻裝沒事，張致恆事後在IG致歉，表示現在沒收入，無力還債，直到欠了2年後，終於全數還清。

除了事業一落千丈，婚姻似乎也岌岌可危，他與老婆雯雯曾多次鬧離婚，去年雯雯在IG單方面發布離婚宣言，稱自己與張致恆的個性不合，已忍耐到極限，更砲轟老公「又廢又懶」，自封是「離婚KOL」。今（31日）雯雯突發黑底文限動：「撐不住。」但未解釋詳細狀況，令外界看得一頭霧水。