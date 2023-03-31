兒童是國家未來的主人翁，為了慶祝兒童節，讓兒童有藝術舞台，美學王子兒童藝術館特別在中醫大新竹附醫藝廊展出「福爾摩沙、台灣」主題，透過精選Art Prince美學王子兒童藝術3館孩子的創作，畫出台灣之美與豐富多元的文化。中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，小朋友創意天真的彩筆，表達對這片土地的愛和感恩，非常療癒，也希望藉由這次的畫展，將小朋友的祝福傳遞到這塊土地上的每個角落。

美學王子兒童藝術館負責人廖振凱表示，師生懷著感恩之心，舉辦兒童創意畫展，展現對這片美麗土地的愛與感激，也希望透過畫展，向一起抗疫無私奉獻的第一線醫療人員致敬，小朋友以鮮豔的色彩感謝醫護為台灣人民健康的奉獻與辛勞，才能讓我們在這片美麗的土地上自由健康生活。

執行長張宜真肯定小朋友透過畫筆畫出台灣之美，畫展內容包含了台灣的演變與人文、歷史、壯麗的地景與5大山脈、河川與城市，以及離島小琉球的珊瑚礁和澎湖的天人菊等，這些畫作不僅展現孩子對台灣各種美景的深刻印象，更透過畫作傳達對這片土地的熱愛。