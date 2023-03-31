戲劇女神趙麗穎2021年和馮紹峰閃電宣布離婚後就積極復出，去年《幸福到萬家》、《風吹半夏》上映都掀起不少話題，近日，趙麗穎突在微博消失一個多月，昨(30日)她久違發文，寫下：「嗯，三月，尚可」問候粉絲，而從工作室曬出的照片可見她剪去招牌氣質長髮，改換成較年輕的短髮造型，她更若有所思望向遠方，眼神有些黯淡，引來粉絲好奇。

趙麗穎去年接拍《風吹半夏》（原劇名：《野蠻生長》），卻因男主角選角引來網路罵戰，第一時間粉絲不滿男主角是王一博，認為雙方沒火花，在網上互槓的結果導致趙麗穎工作室成為「史上第一個」被官方禁言的藝人工作室，而趙麗穎工作室也呼籲大家要理性，「我們的職責是盡最大努力去處理好關於演員的工作事宜」。

趙麗穎消失一個月首發文。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎工作室曬出她剪短髮近照。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

後來王一博退出，改由趙麗穎、歐豪、李光潔領銜主演，片中趙麗穎為了角色需求不惜素顏上陣，甚至傳出她主動要求後製時不要加濾鏡，希望能更貼近女主角刻苦耐勞的人生，而趙麗穎在劇中魚尾紋、法令紋全都露，敬業的表現獲得許多觀眾好評。

趙麗穎在片中大方秀出魚尾紋。（圖／翻攝自一眼萬年kj微博）

趙麗穎最近接受《上城士》雜誌專訪，為此特別到福建泉州拍攝，記錄了許多當地人文和建築文化，趙麗穎還體驗了當地老人每天早上都要自己在頭飾上插花的習俗，認為這件事的儀式感和寓意太好，每天都會很開心幸福，專訪中她提到自己是不喜歡麻煩別人的人，「如果我自己學會處理了，可能也不會因為外在周圍的場外信息受到影響」，她要求要學會處理自身情緒，「在別人眼裡也許你情緒沒那麼重要，都有自己的事，都挺忙的」，引來粉絲回應：「她就是這樣清醒、獨立」、「其實內心就是沒有可以依靠的人，才會靠自己的，如果一直有人依靠，真的會不一樣希望她可以找一個可以讓她依靠的人」、「《知否》裡的她就是這樣的」。