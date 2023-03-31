新竹縣寶山鄉為全國雙胞胎比例最高之地區，坊間流傳是由於當地居民常年飲用寶山村內之雙胞胎井所致，為鼓勵民眾放心生寶寶，寶山鄉公所從2023年開始，鄉內雙胞胎生育補助金自原先的5萬元調漲為10萬元，讓寶山教育人文再優化。

寶山鄉長邱振瑋表示，經研究懷有雙胞胎的機率只有約1％，同卵雙胞胎更是難上加難，寶山鄉從2019年起平均每年鄉內出生2至4對雙胞胎新生兒，依照人口比例，寶山鄉為全台雙胞胎出生機率最高的鄉鎮。

寶山鄉為配合我國提升生育率政策，除了新生兒家庭能請領新竹縣政府和鄉內生育獎勵金外，鄉公所期待鄉民多能增產報國，生育雙胞胎且入籍寶山鄉，歡迎更多民眾成為寶山鄉民，加入寶山大家庭。

依據現行法規，0-5歲育兒津貼為第1胎5000元、第2胎6000元、第3胎7000元。新竹縣新生兒營養補助為第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元。

目前寶山鄉民每生1胎並在寶山初報戶口，即可申請中央提供之0-2歲生育津貼、新竹縣新生兒營養補助金以及寶山鄉生育獎勵金，若是生育雙胞胎則可加請寶山鄉雙胞胎生育補助金。公所表示，也就是說，第1胎生雙胞胎，一共可以拿到13萬津貼，若第2胎生雙胞胎，更可以拿到15萬2000元津貼。

本次透過雙胞胎生育補助金的加碼政策，邱振瑋希望拋磚引玉，為寶山鄉福利政策推行譜出響亮的首部曲，後續更會努力推行老人、身心障礙者及弱勢家庭的福利政策，使寶山鄉的社會福利如溫馨動人的交響樂兌現鄉民的期盼。