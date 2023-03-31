天氣時雨時晴，讓通勤族和出遊民眾感到煩心，連帶讓防水關鍵詞搜尋量增長至少1倍。SOGO台北店觀察數據發現防水外套、防水鞋買氣較去年同期成長2至3成；戶外品牌業者分析，因氣候變化，可以感受機能外套需求較以往增加20%以上。

GO WILD主推Lafuma「ACCESS JKT 防水外套」，4280元。（GO WILD提供）

GO WILD推出法國戶外品牌Lafuma「ACCESS JKT 防水外套」，標榜防水防風兼具，使身體不易感到潮濕寒冷，且透氣度與散熱循環效果佳，和煦暖陽的淺黃也帶來春季繽紛感。

The North Face「男款棕色防風防潑水防曬連帽外套」，4380元。（The North Face提供）

The North Face發布全新春夏戶外徒步系列，其中採WindWall衣料的戶外徒步系列男士外套，經由DWR防潑水處理，擁有更出色防風、防潑水性能，輕鬆應付春季多變氣候，設計以大地色系為主呼應自然元素。

Columbia主推「Mazama Trail Shell防水外套」，具備Omni Tech 3D防水科技，除了專攻防水效能，內層增加親膚絨毛設計加強透氣性與保暖性，讓民眾在雨天也能保持舒適又透氣體感，同時調解體溫、減少熱量散失，即起加入品牌店櫃LINE會員享入會禮購物金200元。