連假就在明天！手搖飲店也為犒賞辛苦的上班族與學生，紛推優惠搶客，包含第二杯現折10元、新品嘗鮮價、抽住宿券等，買氣有望再增10-20%以上。

以黑糖珍珠聞名的珍煮丹，在4月1日愚人節當天推出黑糖伴伴只要銅板價 10 元優惠，一人限購 2 杯。大苑子則宣布芒果季開跑，推出愛文芒果冰沙、愛文翡翠、許慶良芒果鮮奶酪，4月1日當天來店消費任一飲品，即享許慶良芒果鮮奶酪22元加價購優惠。

大苑子芒果季開跑再抽海景住宿券，加入會員並消費有機會抽獎。愛文翡翠（L），75元。（大苑子提供）

另7月31日前，到大苑子消費愛文芒果系列L杯(含)以上飲品及許慶良芒果鮮奶酪，加入大苑子APP會員掃描發票，即可獲得抽獎序號，有機會帶走屏東雙人海景住宿券(含遊艇體驗)享枋客文旅飯店無邊際游泳池。

清心福全推期間限定，第二杯折10元加碼抽好禮的優惠活動。（清心福全提供）

龜記針對兒童節話題，特別推「迷你小龜杯飲品」，搭配無咖啡因的飲品特調，讓小朋友們也能一同享樂；此外，清心福全即起至4月9日推出大杯梅子綠茶、大杯錫蘭奶紅，同品項第二杯現折10元的優惠；另於清心活動貼文留言處標記兩位好友，並上傳一張與清心福全的合照（飲料、門市、招牌、文宣等皆不限），即可參加抽獎，有機會獲LEGO樂高商品。