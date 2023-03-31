拜登為了強化美國製造業與關鍵產業的能力，祭出一連串法案打擊大陸，被認為暗藏脫鉤大陸的意味，在此背景下，近日傳出特斯拉想要與大陸電動車電池製造龍頭寧德時代共同在美設廠，但分析師認為，此舉恐將遭遇政治阻力，會是一項具有爭議的計畫。

美國財經媒體報導，知情人士透露，特斯拉想要達成類似福特上個月與寧德時代達成的協議，建立一座由美國企業全資經營的電池廠，寧德時代則提供技術支援。

然而美國降低通膨法案力拚打造電動車供應鏈在地化，針對電動車電池礦物材料、零組件及整車組裝等環節新增在地化要求，除了車輛必須在北美生產組裝，且規定2023年起，電動車用電池關鍵礦物材料及電池零組件須有一定比例來自美國或與其簽署自由貿易協定（FTA）的國家，才能享有全額稅收減免，此舉將削弱海外電動車廠的優勢。

因此當福特聯手寧德時代的消息一出，馬上造成跨黨派參議員的群體不滿，他們認為，若此交易完成，將讓大陸企業得以拿到美國補助，從美國獲得好處。對此，福特則否認此推測。

巴克萊銀行汽車產業高級分析師Dan Levy指出，特斯拉可能會遭遇一些政治上的阻力，出現類似福特的狀況，因為這是一項具有爭議的計畫。寧德時代為全球最大電動車電池及電力系統製造商，最新市占率達37%，排名第二的是比亞迪的13.6%，兩家大陸廠商囊括近6成的電動車電池市場。