2005年台北捷運安和路站工程施工借用黃姓地主的私有地，完工後卻未歸還土地，黃打官司索賠，台灣高等法院更一審判決捷運工程局應給付31萬670元，及從2018年2020年按月給付7642元，自2020年10月16日起至返還土地之日，按月給付2750元，但黃姓地主不得請求刨除路面、返還土地。可上訴。

黃姓地主提告指控，捷運工程局南區工程處未經徵收程序及其同意，在2013年7月間在其土地上鋪設柏油供公眾使用，侵害其所有權，黃請求對方將土地之柏油路面刨除後返還予被上訴人，並給付46萬多元及按月給付1萬多租金。

台北地方法院判准黃的部分請求，高院更一審認為，該士地在捷運信義線安和站出入口旁，若刨除部分土地上柏油路面，露出土壤，日曬雨淋，造成風砂或泥濘，影響公共利益，且土地屬都市計畫道路用地，政府得限制其使用人為妨礙都市計畫之使用。

更一審認為，如果黃男受有損害，仍可獲相當補償，其行使所有權妨害除去請求權主張刨除土地上柏油路面，與公共利益相較，自己所得利益極少，但國家社會所受之損害甚大，並有以損害他人為主要目的之情形，實屬權利濫用，駁回刨除路面、返還土地的請求，但捷運工程局須給付租金。