一名網友在香爐的線香上發現整排「綠色珠珠」黏在上頭，畫面相當有趣吸睛，他一眼就認出是「荔枝椿象」的卵，其他網友笑說「可以給牠們一柱香的時間離開」、「集體火化」、「通往天國的倒數計時」；據了解荔枝椿象是國內知名害蟲，不但會危害植物，噴出的腐蝕性臭液還會使人體皮膚潰爛灼傷。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處牆上的小型香爐上有數支線香，其中一支線香上「排著一串綠珠珠」共14哭顆相當吸睛，原PO一眼認出是害蟲「荔枝椿象」的卵，笑說「這荔枝椿象太狠了！在香串一排珠珠」，照片曝光引起上前人按讚留言，不少人笑說「可以給他們一柱香的時間離開」。

其他網友留言「想要一手嚕過去」、「就一炷香的時間，把你們幾個全都滅了」、「把香點著，看一路燒下來會不會一個一個爆開」、「趕快把香點燃看看」、「打火機過去會怎樣」、「雖然蟲很噁但每次看看到排這麼整齊還是覺得療癒」、「集體火化」、「通往天國的倒數計時」、「這香點上後會不會變仙女棒」。

據了解，荔枝椿象喜歡在荔枝、龍眼或欒樹等植物的花穗或枝梢吸食危害，導致落花落果，族群密度高時，常造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落、甚至整個植株枯死，受驚擾時常噴射出具腐蝕性臭液用以自衛，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，相當疼痛。