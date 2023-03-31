天王林俊傑出道20年盛大舉行《JJ20 世界巡回演唱會》，本月在香港開唱6場，其中一場嘉賓原定為香港當紅男團MIRROR，卻因主辦方溝通有誤，導致合作破局，成員Ian（陳卓賢）甚至中途離場，更被網友發現火速退追林俊傑IG。對此，Ian昨（30）晚出席活動回應了。

被封為「最強唱將」的Ian在MIRROR中擔任主唱，並於本月受邀到林俊傑演唱會擔任嘉賓，卻因溝通與理解上有落差，導致合作臨時被取消，引發熱烈討論。而Ian昨（30）晚出席活動也被問及此事，表示心情未因此受影響，「當然很遺憾，因為能有機會和天王級歌手同台演唱，是非常難得和期待的機會，希望再有機會能夠向前輩學習。」

接著Ian證實當天的確有順利彩排，「演出前幾天才知道會當嘉賓，心情當然很興奮和積極準備，雖然最終未能向他請教」，表示一切都看緣分，期望下次還能有機會合作。

至於退追林俊傑IG一事，Ian也解釋道：「因為本身不太玩社交網絡，我習慣追蹤我真正見過和合作過的人」，而自己本來沒有追蹤對方，最後也未真正認識他，才又取消追蹤。他也強調很尊重對方，但網路世界和現實世界不同，希望外界不要多做猜測。