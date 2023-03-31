2023新北市紀錄片奬今公布初選入圍名單，今年總收件數109件，經初審評審團評選28部作品入圍，題材涉及生態保育、政治、社會議題、宗教信仰、人文情感、文化傳承以及弱勢族群等，新聞局將於4月下旬選出12部優選影片及1部「齊柏林環境紀錄獎」，每部可獲得35萬元拍攝基金的實質協助。

今年入圍參賽者中，有多位曾參與新北市紀錄片獎且獲得優選影片的導演，轉換身份擔任監製提攜後進，更有許多實力堅強的新秀導演展露頭角，以別出心裁的題材、藝術性的拍攝呈現，或是最貼近人心的家庭故事，紛紛進入入圍名單，每一部創作企劃都展現了精湛拍攝剪輯及規畫安排，讓人隨著鏡頭進入不同的世界，這些入圍團隊們將在公開提案會的舞台上共同角逐優選資格，也都將持續透過紀實影像推動社會影響力。

新北市新聞局公布2023新北市紀錄片奬入圍名單，今年總收件數109件，經初審評審團評選28部作品入圍。（新北市新聞局提供）

而初審評審團則邀請到2022年以紀錄片作品《神人之家》席捲各大影展的盧盈良導演，金馬獎及金鐘獎入圍常客李立劭導演，曾獲金馬獎最佳紀錄片導演蘇哲賢，致力於紀錄片創作發行—舊視界文化藝術有限公司創辦人陳志漢導演，以及徘徊於自然保育與文學創作之間—台灣野望自然傳播學社王誠之秘書長，以專業的評審、嚴謹的評估，共同評審出今年28部入圍的作品。

新聞局今年再度與財團法人看見．齊柏林基金會合作，於獎項下設立「齊柏林環境紀錄獎」，鼓勵大眾關注台灣環境生態議題。

新聞局表示，公開提案會比照國際紀錄片提案模式辦理，入圍創作團隊將於4月27、28、29日至新北市政府0507會議室進行現場提案簡報，經評審提問、答詢，從中選出「新北市紀錄片獎」12部優選影片及「齊柏林環境紀錄獎」1部優選影片企劃案，每部各提供35萬元的拍攝奬金，並輔以監製工作坊專業講師指導。最後決審將選出前三名，分別頒發10、8、6萬元奬金。