美系外資表示，考量到上半年的訂單短缺，信驊將2023年營收預估下調至年增加5%。先前預期信華第二季營收年增加0~5%，但目前並無跡象顯示大陸客戶需求正在復甦，信驊對主要大陸客戶的發貨仍處於暫停狀態。

展望下半年，美系外資表示，信驊預計下半年營運表現將優於下半年，且可望看到有意義的復甦。信驊希望客戶可以在5~6月完成庫存消化，這意味著下半年得營收年增將大於40%，且下半年對上半年更可以成長逾150%。現階段維持信驊目標價1515元、評等減碼。

各種產品表現上，美系外資表示，信驊芯品AST2700第一個樣本將於2023年底推出，目前ASP尚未最終確定；2023年智能AV營收將成長30-40%、佔比總營收10%；另外，AI伺服器也將進一步擴展潛在市場規模，信驊估計AI(人工智慧)伺服器的BMC(遠端控制晶片)的使用量會是傳統的5倍(傳統每套約3個)，信驊目前AI服務器佔比小於1%，但長遠來看，信驊看好將達2~3%，甚至更高。