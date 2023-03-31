董事會指出，自2022年9月練建麟擔任全球營運長以來，積極推動集團各區合作，短短半年即推動整體績效的穩定成長。加入17直播前，練建麟曾在全球咖啡連鎖品牌星巴克累積全球市場營運實務經驗，以及遊戲主機、PC和手機遊戲的頂尖發行商EA豐富遊戲領域相關專業。面對險峻的市場挑戰下，練建麟積極推動新營運措施，成功讓公司穩定成長，獲得亮眼獲利。

17LIVE集團也任命（木舛）田健太晉升為17直播集團財務長，（木舛）田健太具有專業會計師認證資格，加入17直播前，曾在Deloitte Japan任職，累積豐富財務稽核經驗；也在日本沃爾瑪擔任財務主管，處理公司經營計畫、年度預算等。之後加入17直播集團，擔任日本區財務長，處理日本區財務計畫相關工作。

練建麟指出，集團未來核心業務持續專注在以直播技術為方向，根據過往的運營經驗與用戶回饋體驗，進行服務上的聚焦與整合；透過虛擬主播（V-LIVER）、直播時的互動遊戲（Interactive games）與直播電商（Live Commerce）三大方向加速營運動能，加速實現17LIVE集團「以直播技術帶給人與人之間無邊界與真實的生活瞬間」的願景。

在推動全球化結合在地化的過程中，17LIVE團隊發現能夠結合虛擬與真實互動的虛擬主播（V-LIVER）呈現一個蓬勃發展的群體，正積極尋找合作夥伴，解決創作授權等問題，同時也提供更大更好的舞台，讓有志結合虛擬與真實互動的直播主加入。此外，2022年台灣市場推動用戶在直播間邊玩遊戲邊看直播的新功能，也在日本、美國、東南亞取得積極迴響，目前平台遊戲已有「水果農場」、「陰陽師」等，新款遊戲也將在今年第2季上線。

此外，17LIVE去年集團在電商布局也有成果，日本HandsUp團隊與韓系品牌合作線上賣車，1小時內售出3輛汽車，創下日本業界先例，日本市場業績年成長125％。而台灣電商團隊OrderPally透過策略結盟，觸及來自不同領域的潛在客戶，業績年成長11％。而在17LIVE app中布局直播專區，培養直播主以直播賣貨方式，貢獻營收新動能。未來也計畫在東南亞落地，與更多在地品牌合作，提供更多跨國電商的合作可能性。