清明連續假期即將到來，台中市東勢警分局為讓民眾了解治安及交通工作資訊，特別與東勢林場於4月推出連假旅遊小確幸。遊客到東勢林場旅遊，若加入「彰化管仲」社群並在「東勢分局」FB網頁按讚加入好友，即能享有4月1日至5月1日平日下午1時後入園享星光票160元優惠，此優惠不適用於遊覽車等中大型巴士，詳細優惠以官網公告為主。

東勢警分局因應連假出遊民眾，今日起至4月5日共計6天執行清明連假交通疏導勤務，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、台8線東關路段、東勢林場沿線(勢林街)、大雪山沿線(中坑路)、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，每日10至12時、16至19時重點時段，加強交通疏導及違規取締，讓民眾旅遊、返鄉掃墓都能一路順暢。

連假將屆，台中市和平區多觀光景點，和平警分局除上網公告高速公路交通疏運措施外，並規畫交通疏導。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局也針對東勢大橋二端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，均規畫警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況。同時提醒民眾返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

東勢分局長林大為表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。

台中市和平區多觀光景點，預期連假將有返鄉及旅遊車潮，為維持轄區道路交通順暢，和平警分局除上網公告高速公路交通疏運措施外，並規畫交通疏導，維護轄區交通順暢。

和平警分局指出，台8線(東關路)、台7甲線(中興路)、中專一線(雪山路)、東崎路為和平區主要道路，為通往谷關風景區、八仙山森林遊樂區、武陵農場、福壽山農場、大雪山森林遊樂區等必經之路。

為維持交通順暢，除針對台8線沿線和平聚落、東關路與天輪巷口(白冷冰棒)、東關路1段谷關風景區沿線、梨山賓館前、台7甲線與武陵路口、中專一線(雪山路)、東崎路等重要路口及觀光景點周邊道路規畫交通疏導勤務，請民眾配合遵行。另重點地區、路段將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導。