半導體股經過去年大跌後，今年第一季伴隨著美國科技股強彈而展開大復仇，據統計，今年第一季市值增加金額前十大股，除了南亞之外，全數為電子科技股，依市值增加高低為台積電、聯發科、聯電、日月光投控（815億元）、廣達、鴻海及聯詠等，都各增600億元以上，緯穎、南亞、創意等也各增逾500億元。
接下來，亞德客-KY、富邦媒、中華電及瑞昱等，也大增500億元以上，居第11～14名。整體來看，第一季市值大增500億元以上，除了電子股居多（占11檔，且半導體股占了7檔）之外，也多屬於高價股的天下。
台股今（31）日為季底，據統計，第一季至3月30日止，市值增加前四高股全數為半導體龍頭股，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）及日月光（3711）等，台積電大增2.24兆元，聯發科也翻揚2,447億元，聯電則增1,425億元。
半導體股經過去年大跌後，今年第一季伴隨著美國科技股強彈而展開大復仇，據統計，今年第一季市值增加金額前十大股，除了南亞之外，全數為電子科技股，依市值增加高低為台積電、聯發科、聯電、日月光投控（815億元）、廣達、鴻海及聯詠等，都各增600億元以上，緯穎、南亞、創意等也各增逾500億元。
接下來，亞德客-KY、富邦媒、中華電及瑞昱等，也大增500億元以上，居第11～14名。整體來看，第一季市值大增500億元以上，除了電子股居多（占11檔，且半導體股占了7檔）之外，也多屬於高價股的天下。
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