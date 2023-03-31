半導體股經過去年大跌後，今年第一季伴隨著美國科技股強彈而展開大復仇，據統計，今年第一季市值增加金額前十大股，除了南亞之外，全數為電子科技股，依市值增加高低為台積電、聯發科、聯電、日月光投控（815億元）、廣達、鴻海及聯詠等，都各增600億元以上，緯穎、南亞、創意等也各增逾500億元。

接下來，亞德客-KY、富邦媒、中華電及瑞昱等，也大增500億元以上，居第11～14名。整體來看，第一季市值大增500億元以上，除了電子股居多（占11檔，且半導體股占了7檔）之外，也多屬於高價股的天下。