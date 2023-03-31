歡慶兒童節，博客來推出「兒童節禮物」童書、玩具展，包含2023年上半年最超值的「童書展」，6,000種圖書，全面5折起，除折扣優惠外，依照不同年紀規劃「分齡」專區、集結7大「熱搜關鍵字」特企，像是AI是什麼?打造孩子FQ力、從小培養SDGs等主題書展，直擊育兒痛點，替家長分憂。「兒童玩具」則網羅百款的益智遊戲、STEAM、玩具車、戶外運動、卡通IP等兒童玩具全面5折起，會員結帳滿1200元再享88折起，還有多品牌領券現折，最高再折200元。

根據博客來銷售統計，2023第一季童書暢銷榜，兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》魅力不減，在新作《神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用》買氣帶領下系列書熱銷萬本，分占TOP1、2、8，3個席次，作者廣嶋玲子另一重點系列《妖怪托顧所》也有穩定銷量；童書熱門IP《達克比辦案12》同樣榜上有名。綜合第一季書單來看，經濟劇變，面對不確定性、更要能去想像創造、能溝通協作與執行，「生涯規劃」、「自我管理」、「思考」、「溝通表達」等主題熱賣。

看好育兒商機，博客來即日起舉辦「兒童玩具展」，精選百款益智玩具、趣味桌遊、IP卡通玩具、戶外運動等，5折起，以「品牌」為活動主軸，像是Funbox TOYS，樂高LEGO、2PLUS灣加玩具都是強打重點，期望與品牌共同成長，預估可帶動活動業績成長2成。根據近一個月的銷售資料提出「兒童節十大熱門兒童玩具」，發現「STEAM教育」適合全家大小一起玩的桌遊最受家長青睞，益智桌遊上榜多達3個名次。

AI聊天機器人爆紅，引發各界關注，博客來觀察近1個月站上「AI」關鍵字，如ChatGPT、GPT-4、OpenAI搜尋量爆增，連續數週突破千次以上。3月份起更首度出現以「ChatGPT」為主題的版品，像《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》和《ChatGPT與AI繪圖效率大師》等，新書開賣掀銷售熱潮，帶動AI、ChatGPT相關版品的整體銷量較上個月增加近4倍。熱衷了解新科技領域的讀者，以30歲以上的男性為主，其中有三成以上會延伸購買2本以上相關書籍，顯示民眾對於AI技術和ChatGPT的關注程度正在快速攀升。