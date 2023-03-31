進口蛋近日開賣，國產的雞蛋也不定期在各通路販售，毒理學專家招名威提醒，不管是什麼樣的雞蛋都要特別留意，如果蛋殼沒有洗乾淨，挑蛋完以後沒洗手，然後又沒有把雞蛋煮熟，很有可能就會感染沙門氏菌。他並分享自身經驗說，意外感染沙門氏菌後，4天內上吐下瀉又發燒，暴瘦8公斤，真的很痛苦。

招名威今在臉書上分享，為了解決蛋荒的問題，現在有各種雞蛋在市面上販售，盒裝、散裝的通通都有，要提醒大家注意，雞蛋外殼如果沒有清洗乾淨，很容易引起沙門氏菌中毒，由於他曾經因為這樣食物中毒過，所以很清楚這樣的痛苦。

招名威表示，他感染沙門氏菌的時候，連續4天上吐下瀉，寒顫、發燒以及腹部絞痛，這些症狀在使用抗生素治療以後，才逐漸好轉，但仍讓他受了不少苦，總共脫水暴瘦8公斤，而起因就只是因為吃到一個沒有煮熟的雞蛋。

招名威指出，雞的腸道很容易滋生「沙門氏菌」，也就是雞屎裡面含有大量的沙門氏菌，如果飼養環境很乾淨，母雞生出來的蛋應該會和糞便分開，但問題就在於不是所有飼養場都是很先進與乾淨的，因此雞蛋上難免會沾到雞的糞便，因此蛋殼表面可能就是感染沙門氏菌的來源之一。

招名威說，大家去買散裝雞蛋的時候，如果挑完雞蛋以後沒有洗手，烹煮雞蛋之前也沒有洗過蛋殼，煮出來的蛋也不是全熟的，這樣恐怕就會意外吃到沙門氏菌。為了避免感染沙門氏菌，大家要記得把手洗乾淨，也要把雞蛋洗乾淨，最重要的是烹煮的時候要把蛋煮熟，且加熱雞蛋的溫度要超過攝氏71度，如此沙門氏菌才會被殺死。